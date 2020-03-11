Германия

Дальнейшая судьба чемпионата Германии будет решаться по завершении 26-го тура.

Футбольный союз Германии принял решение провести матч 21-го тура чемпионата страны между Боруссией М и Кельном, а также поединки 26-го тура без зрителей.

Как сообщил исполнительный директор Кельна Александр Верле после встречи с исполнительным директором футбольного союза Кристианом Сейфертом, по окончании 26-го тура, запланированного на нынешний уик-энд, представители всех клубов первой и второй Бундеслиг соберутся, чтобы решить дальнейшую судьбу чемпионата Германии.

Ранее многие европейские лиги приняли решение проводить матчи без зрителей, а Серия А приостановлена из-за коронавируса до 3 апреля.

Матч Боруссия М — Кельн состоится в среду, 11 марта. Начало в 19:30 по киевскому времени.

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