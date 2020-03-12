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Дальнейшую судьбу турнира Федерация футбола Латвии решит 13 марта.

Чемпионат Латвии, старт которого был запланирован на пятницу, 13 марта матчем Вальмиера — Рига, отложен — сообщил официальный Твиттер ФК Рига.

Ранее Федерация футбола Латвии сообщила, что все футбольные матчи будут проходить без зрителей, но после увеличения распространения коронавируса пересмотрела свое решение.

В пятницу, 13 марта, в 10:30 состоится экстренное совещание федерации и футбольной лиги, на котором будет принято решение по поводу сроков задержки национального первенства.

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