Дальнейшую судьбу турнира Федерация футбола Латвии решит 13 марта.
Чемпионат Латвии, старт которого был запланирован на пятницу, 13 марта матчем Вальмиера — Рига, отложен — сообщил официальный Твиттер ФК Рига.
Ранее Федерация футбола Латвии сообщила, что все футбольные матчи будут проходить без зрителей, но после увеличения распространения коронавируса пересмотрела свое решение.
В пятницу, 13 марта, в 10:30 состоится экстренное совещание федерации и футбольной лиги, на котором будет принято решение по поводу сроков задержки национального первенства.
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