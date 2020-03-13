Другое

Футболист уверил, что чувствует себя безопасно в китайском клубе.

Защитник Даниэль Каррису, который перебрался зимой из Севильи в китайский Ухань Залл, прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире.

"В Китае, проблема с коронавирусом практически нейтрализована. Бояться нечего. Мы тренировались с командой в Марбелье, ждали, пока тревожные новости о коронавирусе полностью исчезнут, а затем спокойно приехали в Ухань и вернулись к нормальной жизни. В Китае сейчас однозначно гораздо спокойнее, чем в остальном мире", — цитирует футболиста Marca.

"Перед трансфером я поначалу сомневался, не буду отрицать. Когда открылось трансферное окно, никто толком не знал, что такое коронавирус, говорили только о новом вирусе в Китае. Я провел несколько дней, изучая информацию, и клуб заверил меня в том, что мы не вернемся в Ухань, пока ситуация не наладится".

"Коронавирус действительно надломил весь мир, но в Китае сейчас все гораздо лучше. В Европе каждый день появляются новые сведения о заражениях, но здесь, в Ухане, новых случаев все меньше".

Ранее Пауло Дибала отверг слухи о возможном заболевании коронавирусом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.