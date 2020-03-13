Футболист уверил, что чувствует себя безопасно в китайском клубе.
Даниэль Каррису, Getty Images
13 марта 2020, 15:18
Защитник Даниэль Каррису, который перебрался зимой из Севильи в китайский Ухань Залл, прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире.
"В Китае, проблема с коронавирусом практически нейтрализована. Бояться нечего. Мы тренировались с командой в Марбелье, ждали, пока тревожные новости о коронавирусе полностью исчезнут, а затем спокойно приехали в Ухань и вернулись к нормальной жизни. В Китае сейчас однозначно гораздо спокойнее, чем в остальном мире", — цитирует футболиста Marca.
"Перед трансфером я поначалу сомневался, не буду отрицать. Когда открылось трансферное окно, никто толком не знал, что такое коронавирус, говорили только о новом вирусе в Китае. Я провел несколько дней, изучая информацию, и клуб заверил меня в том, что мы не вернемся в Ухань, пока ситуация не наладится".
"Коронавирус действительно надломил весь мир, но в Китае сейчас все гораздо лучше. В Европе каждый день появляются новые сведения о заражениях, но здесь, в Ухане, новых случаев все меньше".
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