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Союз европейских футбольных ассоциаций не сможет вручить награды нынешним лидерам.

Источник в УЕФА в комментарии A Bola опроверг информацию, распространенную AS о том, что если чемпионаты не возобновятся, организация признает победителями нынешних лидеров.

Данный вопрос находится вне пределов юрисдикции УЕФА. В каждом случае этим вопросом должна заниматься национальная ассоциация.

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Кроме того, УЕФА не сможет вмешиваться в вопросы повышения и понижения команд в классе в случае, если сезон не доиграют.

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