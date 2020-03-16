Союз европейских футбольных ассоциаций не сможет вручить награды нынешним лидерам.
Президент УЕФА Александер Чеферин, Getty Images
16 марта 2020, 18:42
Источник в УЕФА в комментарии A Bola опроверг информацию, распространенную AS о том, что если чемпионаты не возобновятся, организация признает победителями нынешних лидеров.
Данный вопрос находится вне пределов юрисдикции УЕФА. В каждом случае этим вопросом должна заниматься национальная ассоциация.
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Кроме того, УЕФА не сможет вмешиваться в вопросы повышения и понижения команд в классе в случае, если сезон не доиграют.
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