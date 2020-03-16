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В том, что финальный турнир чемпионата Европы не состоится в установленные сроки, сомнений не осталось.

Пандемия коронавируса COVID-19, в той или иной степени поразившая всю планету, с каждым днем все более меняет привычную жизнь и постепенно парализует все виды человеческой деятельности. Естественно, не в состоянии избежать общей тенденции и футбол.

Несмотря на некоторых руководителей отдельных футбольных лиг разных уровней, продолжающих свои турниры и которых медицинская служба Серии А назвала "бессовестными людьми, живущими на Марсе", футбол в Европе (дело идет к подобному и во всем мире) остановился.

В такой ситуации вовсе не праздным представляется вопрос: что будет дальше с национальными чемпионатами, еврокубковыми турнирами сезона-2019/20 и, самое, пожалуй, важное, какая судьба ждет финальный турнир Евро-2020?

Чемпионаты Европы и без того являются грандиозными событиями для Старого Света, а на сей раз турнир был задуман как нечто небывалое: 24 команды, 12 стран-хозяек и ровно месяц напряженной бескомпромиссной борьбы с 12 июня по 12 июля. И вдруг все оказалось на грани срыва. Любому здравомыслящему человеку стало ясно, что изначальным планам организаторов не суждено осуществиться. А ведь при этом еще не определены последние четыре участника, в том числе и один из соперников сборной Украины по групповому раунду (финальный раунд отбора планировался в мае).

Поначалу, пока нашествие коронавируса не достигло нынешнего угрожающего размаха, решение проблемы проведения финального турнира Евро-2020, казалось, лежит на поверхности: надо просто перенести матчи из проблемных регионов в те, которые не поразил COVID-19.

Когда стало ясно, что "тихих гаваней" в Европе уже не остается, пришлось искать другие варианты. Некоторые товарищи, считающие себя самыми умными на планете Земля (если не во всей Вселенной), попросту предложили провести Евро-2020 (а заодно и Олимпиаду-2020) на своих бескрайних просторах, однако учитывая, что и в эту местность на географических картах мира коронавирус почему-то не испугался проникнуть, а также зная состояние местной инфраструктуры и уровень медицины, это предложение вызвало лишь саркастическую улыбку.

Нужно было найти менее "фэнтэзийное" решение, и их было предложено три (на самом деле, гораздо больше, но эти выглядят наиболее реальными). Речь идет не об идее проводить матчи без зрителей и не на игровых приставках, а именно в привычном для всех формате.

Первое: провести Евро-2020 нынешним летом, но не в июне-июле, а, скажем, в июле-августе

Данный вариант имеет право на жизнь в том случае, если сбудутся прогнозы оптимистов, считающих, что к концу апреля пандемию удастся обуздать и она пойдет на спад. На это, к примеру, надеются в Италии, где планируют возобновить первенство Серии А 2 мая и закончить к 30 июня. В связи с этим итальянцы пытаются надавить на УЕФА сдвинуть Евро-2020 на месяц (или больше) вперед.

Теоретически это был бы неплохой вариант, который лишь чуть-чуть уплотнил бы мировой футбольный график, но не привел бы к глобальным переменам. Но кто знает, согласится ли COVID-19 прекратить свою вакханалию в столь короткие сроки?

Вариант второй: провести Евро-2020 в декабре нынешнего года

Плюс этого варианта в том, что Всемирной организации здравоохранения дается больше времени на борьбу с COVID-19. А минус в том, что придется серьезно поработать, чтобы как-то разрешить конфликт между расписанием чемпионата Европы и календарями еврокубков и национальных чемпионатов. Но здесь была бы воля всех сторон, а решение найдется.

Также определенным неудобством видится то, что некоторые города, принимающие матчи Евро-2020, находятся на севере Европы, и играть там посреди зимы будет не столь же комфортно, как в той же Испании или Азербайджане. Но это такие мелочи в сравнении с нынешней ситуацией, что вряд ли кто-то обратит на сей факт внимание.

Некоторые шутят, что "пилотный проект" зимнего Евро станет хорошей репетицией перед зимним ЧМ-2022 в Катаре в свете адаптации календаря к событию такого масштаба в необычные сроки.

Третий вариант: отложить Евро-2020 на год

Возможно, наиболее оптимальное решение, которое не нарушит общую структуру мирового футбольного хозяйства, разве что немного подкорректирует календарь отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который, кстати, уже приходится менять с подачи злосчастного вируса.

Самый пессимистичный вариант, который давайте пока не рассматривать, заключается в том, чтобы просто не проводить турнир, вычеркнув его из европейской футбольной истории.

Каким будет решение УЕФА по поводу Евро-2020, узнаем совсем скоро, ведь во вторник, 17 марта, запланировано общее совещание с участием представителей всех 55-ти ассоциаций, входящих в Европейский футбольный союз, на котором определится судьба как финального турнира чемпионата Европы, так и завершения клубных турниров (еврокубков и национальных чемпионатов).

Пока ясно лишь одно: в свете того, что УЕФА сообщил своим официальным партнерам и поставщикам о том, чтобы они прекратили подготовку к Евро-2020, в первоначальные сроки турнир не состоится.

Остается запастись терпением и оптимизмом, заботиться о себе и окружающих, выполняя рекомендации компетентных организаций, и пережить это непростое испытание с минимальными потерями. Как уже заявили многие авторитетные в футбольном мире люди, повторяя с различными вариациями слова тренера Ливерпуля Юргена Клоппа: "В нынешнем мире есть вещи, несравненно более важные, чем футбол".

Берегите себя и своих близких, а также читайте: Коронавирус: что это и как он влияет на футбол

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