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В числе новоиспеченных свободных агентах оказались Сейду Думбия, Йохан Джуру и Алекс Сонг.

Руководство швейцарского Сьона приняло радикальные меры к футболистам, которые отказались идти на понижение зарплаты в связи пандемией коронавируса в Европе, сообщает Blick.

По информации источника, президент Сьона Кристиан Константин решил урезать оклады игроков своей команды до 12 350 швейцарских франков (около 11 730 евро), поскольку клуб оказался в непростой финансовой ситуации из-за отсутствия источников дохода.

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О принятии этих мер футболисты Сьона узнали из писем. Кто-то ответил категорическим отказом, а кто-то хотел сперва посоветоваться с юристами. Впрочем, ответ от клуба последовал незамедлительно — расторжение контрактов.

Среди футболистов, которые досрочно стали свободными агентами, отмечаются Сейду Думбия, Йохан Джуру, Алекс Сонг, Эрмир Леняни, Пайтим Касами, Хавьер Куасси, Микаэль Факкинетти, Кристиан Зок и Бирама Ндойе. Примечательно, что эти игроки собираются подать жалобу в Швейцарскую ассоциацию футболистов.

Напомним, ранее стало известно, что гладбахская Боруссия стала первым клубом Бундеслиги, игроки которого отказались от части своих зарплат.

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