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Союз европейских футбольных ассоциаций намерен завершить все национальные чемпионаты.

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на европейский футбол. Практически все чемпионаты взяли бессрочную паузу, однако УЕФА все еще намерен доиграть сезон-2019/20.

Как сообщила пресс-служба Эредивизи, Союз европейских футбольных ассоциаций на совещании, которое состоялось первого апреля, выступил с просьбой к лигам завершить текущую кампанию до 3-го августа.

Именно для того, чтобы помочь футбольным федерациям европейских стран, УЕФА ранее объявил о переносе всех матчей сборных, которые были запланированы на июнь, а также оставшихся поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Несмотря на бессрочный перенос сезона-2020/21, в УЕФА все-таки надеются на своевременный старт следующей кампании. Однако, остается открытым вопрос об истекающих контрактах футболистов, которые рассчитаны до 30 июня.

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