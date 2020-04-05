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Форвард Динамо Брест — о том, что чемпионат в Беларуси продолжает играться, несмотря на COVID-19.

Артем Милевский не понимает, почему чемпионат в Беларуси продолжается.

"Шутки-шутками, но мы обсуждаем эту тему внутри коллектива. Переживаем, обсуждаем на базе, кто чихнул, кто не чихнул. Для нас странно, что мы продолжаем играть. На матчи приходит человек 50. Что здесь крутого? Но не нам это решать".

"Не то, что боюсь заразиться коронавирусом, но предпринимаю меры, как любой человек в мире. Мою руки, не делаю лишних движений по городу. По маскам у нас где-то 60% на 40%, меньше в масках ходят, комендантского часа нет. Все работает, все открыто. Рестораны работают. Людей немного, все жалуются, народ стал пропадать где-то полторы недели назад".

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"Я не любитель этой всей темы. В социальных сетях одно, в газетах другое. Реальных цифр никто не знает. Для нас не привычно играть без зрителей. В прошлом сезоне к нам приходило 10 тысяч. А сейчас просто 10. Спасибо им, что приходят. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается".

"Я людей прекрасно понимаю, это личное дело каждого. У каждого есть семья, дети. Мой отец тоже не пошел бы на футбол. Я понимаю, страшно. А мы играем, в среду уже Кубок. Зрители не приходят – не по кайфу играть. Но решение принимаю не я", — сказал Артем Милевский в эфире программы Великий футбол.

Ранее Динамо Брест с Милевским уступил Славии.

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