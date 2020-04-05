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Нападающий Динамо Брест надеется, что Евгений как можно скорее вернется в заявку команды.

Артем Милевский верит, что проблемы со здоровьем у Евгения Хачериди позади.

"В команде все по-разному относятся к ситуации. В Беларуси при любых раскладах доиграют чемпионат по системе весна-осень. Чемпионат Европы перенесли, товарищеских матчей не будет, вагон времени. Мне кажется, что в паузу подросла бы трава, газоны стали бы получше".

"Легионеры говорят — сделаем, как скажут. У Хачериди то температура, то гипс. Но уже вроде нормально. Ждем его, он уже попадал в заявку. Температура у него была еще до всех этих событий".

"Во вторник будет собрание, министры будут собираться с президентом – должны принять решение".

"Милевский без футбола – домосед, который купить себе коврик, будет делать планку, валяясь на диване", — сказал Артем Милевский в эфире Великого футбола.

Напомним, что чемпионат Беларуси – единственный в Европе, который не был остановлен.

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