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УЕФА и Европейская ассоциация клубов прорабатывают очередной сценарий завершения евросезона-2019/20.

Европейский футбольный союз и ассоциация клубов Старого Света сошлись на том, что евросезон стоит доиграть после того, как завершатся национальные первенства — сообщает AS.

Планируется, что чемпионаты стран, входящих в УЕФА, возобновятся не позже начала июля и завершатся ударными темпами до августа, а уже потом вступят в борьбу те, кто продолжает выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Хотя руководство УЕФА не намерено коренным образом менять формат турниров, определенные изменения все-таки могут быть внесены. Например, предлагается, чтобы четвертьфиналы и полуфиналы состояли из одного матча и проходили на нейтральных полях.

После того, как будут сыграны финалы еврокубков, межсезонье продлится три недели, а в сентябре стартует сезон-2020/21.

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