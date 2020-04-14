Другое

Также руководители латвийского футбола обратились за помощью к правительству.

В связи с пандемией COVID-19 и остановкой чемпионата экономические потери латвийских клубов достигли критического значения, поэтому Федерация футбола Латвии намерена оказать им посильную поддержку — сообщает официальный сайт организации.

В настоящий момент ФФЛ производит аудит клубов, чтобы иметь четкую картину состояния дел и того, каков размер помощи может понадобится для удержания клубов "на плаву".

Также руководители федерации обратились к правительству страны с просьбой также оказать помощь футбольному хозяйству, напоминая, что ежегодный вклад футбольных организаций в латвийскую экономику составляет порядка 45 миллионов евро.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.