Другое

Бельгийский полузащитник окинул госпиталь после заражения коронавирусом.

Маруан Феллаини был выписан из китайской больницы во вторник, 14 апреля, после прохождения курса лечения от коронавируса, сообщает AFP.

Процесс лечения 32-летнего бельгийского полузащитника занял три недели. Теперь Феллаини ждет 14-дневный карантин.

Бельгиец пока что остается единственным игроком китайской Суперлиги, который заразился.

Напомним, что старт чемпионата Китая могут отложить из-за отсутствия легионеров.