Бельгийский полузащитник окинул госпиталь после заражения коронавирусом.
Маруан Феллаини, getty images
14 апреля 2020, 13:07
Маруан Феллаини был выписан из китайской больницы во вторник, 14 апреля, после прохождения курса лечения от коронавируса, сообщает AFP.
Процесс лечения 32-летнего бельгийского полузащитника занял три недели. Теперь Феллаини ждет 14-дневный карантин.
Бельгиец пока что остается единственным игроком китайской Суперлиги, который заразился.
Напомним, что старт чемпионата Китая могут отложить из-за отсутствия легионеров.