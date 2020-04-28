Коронавирус может привести к очередному запрету в мире футбола.
Сантьяго Касерес, Getty Images
28 апреля 2020, 09:24
Глава медицинского отдела ФИФА Мишель Д'Хью уверен, что футболистам нужно скорректировать свое поведение, чтобы не допустить распространения коронавируса. В частности, под запрет должна попасть привычка плеваться на поле.
"Это общепринятая практика в футболе, и она не очень гигиенична. Когда футбол возобновится, я думаю, мы должны максимально ее избегать. Вопрос в том, получится ли. Возможно, за плевки следует наказывать желтыми карточками", — цитирует Мишеля The Telegraph.
Ученые утверждают, что слюна может оставаться на газоне часами и помогать распространению коронавируса.
На данный момент в мире не остановлены из-за COVID-19 только четыре чемпионата: Беларуси, Таджикистана, Бурунди и Никарагуа. 9 мая должна возобновиться Бундеслига, а также стартовать фарерская Премьер-лига.
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