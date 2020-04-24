Правила жизни

Защитник Ниццы в материале The Players' Tribune рассказал, как его жизнь изменилась в условиях всеобщего карантина.

Однажды, когда с миром было еще все в порядке, мы с женой начали замечать странные вещи, когда выходили погулять по Ницце, где мы живем. Мы сидели в уютном ресторане, заказав прекрасный ужин. Когда мы оглядывались, то видели вокруг много людей. Но они не разговаривали. Они не наслаждались своим ужином. Нет, они все сидели, уткнувшись в свои телефоны.

Казалось, что они даром проживают особенные моменты в жизни. В какой-то мере нас всех можно обвинить в том, что мы не уделяли друг другу достаточно внимания. Друг рассказывает нам историю, а мы в этот момент пишем кому-то сообщение. Давний коллега приглашает нас на кофе, а мы об этом забываем. Так всегда случается. Мы всегда заняты и не сосредоточены. Нужно поиграть в игры, проверить сообщения, пролистать новостную ленту.

Просто для ясности, я никогда не скажу, что коронавирус это хорошая вещь. Совсем наоборот. Но когда это все закончится, надеюсь, эта самоизоляция поможет нам переосмыслить наши ценности, как личные, так и общественные. Надеюсь, мы поймем, что в жизни действительно имеет значение.

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В сложные времена люди обычно приспосабливаются. Обстоятельства меняют наши привычки. Они иногда также меняют наше восприятие мира. Я говорю из личного опыта, прежде всего, как отец. Примерно шесть недель назад моя жена, Жоселина, ходила по супермаркету и увидела хаос: люди бегали вокруг с тележками, опустошая полки и сметая туалетную бумагу. Я в это время разговаривал со своим другом Адриеном Тамезе, который выступает за Аталанту. Бергамо стал одним из городов, наиболее пострадавших от вируса.

Он мне рассказывал, что на кладбищах больше не было мест. Я знал, что Франция находится на дней десять позади Италии по графику. Когда вирус ударил по Франции и приостановили чемпионат, я знал, что это будет похоже на войну. А когда начинается "война", ты стараешься быть поближе к своей семье и родственникам. Ты хочешь быть на родине. Это понятные желания. Поэтому мы с Жоселиной и нашими тремя детьми отправились в мой родной город в Бразилии – Сальвадор.

Моя жизнь перевернулась вверх дном. В Ницце я обычно отвозил Диого, Лауру и Софию в школу, а после сразу отправлялся на тренировку. Моя работа состояла в том, чтобы противостоять нападающим и стелиться в подкатах. Когда я приезжал домой, то был настолько уставшим, что не мог ничего делать. Теперь я должен готовить, варить кофе и помогать Жоселине убирать дом. Я провожу с детьми весь день. Можно сказать, что я никогда не был настолько хорошим отцом, как сейчас. Я точно никогда не проводил столько времени дома.

Наше расписание немного странное. Мы живем по европейскому времени, чтобы дети могли вместе со своими французскими одноклассниками присутствовать на онлайн-уроках. Мы также хотим, чтобы они смогли быстро привыкнуть к местному времени, когда мы вернемся в Ниццу. Так как уроки начинаются в четыре утра по нашему времени, мы встаем очень рано, чтобы приготовиться. "Дети собрались? Они все понимают? Им нужна помощь?" В 11 часов уроки заканчиваются, и тогда нужно готовить обед. Мы готовим, едим, а после моем посуду. Затем дети играют, а я выполняю тренировочную программу, которую присылает клуб, или продолжаю обучение на тренерских курсах. А в шесть вечера мы ложимся спать. И так все время.

Боже, как это странно ложиться в шесть вечера. Иногда голова не понимает, что происходит. Но мне это нравится. Очень приятно видеть, как дети учатся и развиваются. Обычно главным событием недели для меня был матч на выходных, а сейчас – помощь детям с уроками. Если я не тренируюсь, учусь или помогаю детям, то смотрю новости. Когда мы сможем вернуться во Францию? Не знаю. Нам осталось сыграть 10 матчей в этом сезоне, но я не могу думать о футболе сейчас. Я переживаю из-за количества заразившихся людей по всему миру. Это страшно. Каждый день мы видим, как люди теряют своих любимых. Мы видим семьи, оплакивающие своих близких, которых они даже не могут похоронить должным образом. Это разбивает сердце.

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Я каждый день молюсь, чтобы все это закончилось, чтобы я однажды включил телевизор и все были здоровы. Но я не имею понятия, как все будет. Если смотреть на Китай и Италию, то, возможно, потребуется три месяца изоляции, но даже этого может быть недостаточно. Мы все страдаем. Мы не знаем, конец это или только начало кризиса. Это печально. Иногда я не могу спать.

Когда видишь, сколько людей страдает, то начинаешь менять свое поведение. Я теперь намного чаще беру телефон и звоню кому-то. Иногда чтобы обсудить упражнения с тренером, который также повышает свою квалификацию. Иногда чтобы поговорить с родными. Иногда чтобы просто поговорить с другом. С кем бы я ни говорил, я стараюсь оставаться позитивным и помогать чем могу. Так нужно бороться с вирусом. Нельзя думать, что это конец мира или что кризис никогда не закончится. Нет. Нам нужно справляться с реальностью наилучшим образом и заботиться друг о друге. Добро в итоге победит.

Думаю, легко недооценить значение телефонного звонка для кого-то в нужную минуту. Многие люди пребывают в одиночестве и страдают, даже больше, чем мы, наверное, понимаем. Двое моих знакомых с паническими атаками как-то отправились в супермаркет, увидели там хаос и столкнулись с проблемами. Конечно, я позвонил им. Многие из моих родственников не имеют такого финансового благополучия, как у меня, поэтому я благодарю Бога, что могу помочь им.

Но не у всех в Бразилии есть среди знакомых профессиональный футболист. Все происходящее в нашей стране меня очень волнует. Звучит много противоречивой информации. Если сказать людям оставаться дома, они останутся. Но если им дать возможность выходить, что они сделают? Пойдут легчайшим путем. Мы все должны быть на одной стороне, потому что все намного серьезнее, чем мы можем представить. Нам всем нужно быть солидарными. Давайте найдем решение для тех, кто получает минимальную зарплату или работает на себя. Большие бизнесмены должны сделать все от них зависящее, чтобы помочь самым уязвимым.

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Каждый имеет право на еду на столе. Это правда. Мы не можем требовать от людей сидеть весь день дома без еды и ничего не делать. Голод просто невыносим. Хотя нужно оставаться позитивными, думаю, мы также должны понимать, что все не закончится через несколько недель. Будет тяжело, не только бразильцам, но и американцам с европейцами. Когда все закончится, мир будет другим. Надеюсь, мы также станет другими.

Мы будем больше следить за гигиеной. Мы сможем радоваться менее загрязненной природе. Мы поймем, что люди делают много ненужных вещей. Сейчас богатые люди не могут ходить по магазинам. Владельцы частных самолетов не могут ими пользоваться. Желание впечатлить людей больше не имеет значения. Мы все вместе пытаемся выжить. Мы все должны от чего-то отказаться, чтобы помочь другим. Даже эгоисты должны думать о всеобщем благе, потому что помочь справиться с вирусом может лишь солидарность. Это факт.

Чем дольше мы находимся вдалеке от людей, тем больше мы понимаем, что скучаем по ним. Я имею в виду человеческое общение. Надеюсь, мы сможет это понять после кризиса, будь это в ресторане или другом месте. Я не отрицаю важность технологий и эффективной коммуникации. Мир развивается, это нужно понимать. Смартфоны и планшеты позволяют нам сейчас оставаться на связи. Но к моменту окончания карантина мы привыкнем смотреть на наши экраны круглосуточно. И нас от этого будет тошнить.

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Тогда нам захочется просто встретиться. Если спросить у людей, чего им не хватает больше всего, уверен, ответ будет примерно одинаковым. Они будут говорить о новых знакомствах, беседе за чашкой кофе или бокалом пива, игре в футбол с друзьями, или просто объятьях.

Думаю, когда это все закончится, мы просто будем радоваться каждой совместной минуте. Мы будем оставаться в настоящем, внимательно слушать друг друга. И поймем, что действительно имеет значение в жизни: семья, любовь и хорошие друзья, с которыми можешь оставаться собой.

Данте, Ницца

The Players' Tribune, перевод: Сергей Сакара

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