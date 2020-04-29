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Правительство страны пошло на ослабление карантина.

В Швейцарии приняли ряд мер по смягчению карантина. В частности, с 11 мая футболисты смогут тренироваться в группах более 5 человек, сообщает SRF. При этом нужно будет придерживаться всех защитных мер.

Матчи швейцарской Суперлиги без зрителей возможны с 8 июня. Впрочем, это произойдет, если не будет зафиксировано новой вспышки коронавируса.

Окончательное решение о том, возобновлять ли чемпионат, будет принято 27 мая.

В чемпионате Швейцарии на данный момент сыграно 23 тура. С 45 очками лидируют Санкт-Галлен и Янг Бойз, а Базель с 40 идет третьим.

Отметим, что в Германии планировали возобновить футбол 9 мая, но теперь эти планы оказались под угрозой из-за новой вспышки коронавируса в стране.