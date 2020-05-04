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Президент УЕФА — о ситуации с возвращением футбола из-за пандемии коронавируса.

Александер Чеферин считает, что матчи вернутся очень скоро, но без зрителей.

"Человечество победит коронавирус. Мы видим, насколько хрупкий и уязвимый наш мир, ситуация с коронавирусом дестабилизировала его".

"Пока футбол не вернется, люди не будут чувствовать, что все в порядке. Футбол изменится на короткое время. Он проходил через войны и эпидемии ранее".

"Футбол скоро вернется. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, но это зависит от государственных органов. Если будут соблюдаться все медицинские требования, то матчи без зрителей появятся уже скоро", — приводит слова Александера Чеферина Football Italia.

Ранее сообщалось, что клубам Ла Лиги разрешили возобновить тренировки.

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