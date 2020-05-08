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Розыгрыш чемпионата так и не получит победителя.

Сезон Национальной лиги в Гибралтаре был признан недействительным, сообщает официальный сайт ассоциации футбола.

Такое решение было принято после обсуждений между Советом директоров ФА Гибрлтара, Советом по управлению стратегии и Ассоциацией футбольной лиги.

ФК Европа занимала первое место, опережая ближайшего соперника на пять баллов, но футбольные власти посчитали справедливым аннулировать результаты сезона.

Напомним, что во Франции сезон был досрочно завершен, но Пари Сен-Жермен признали чемпионом.