Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.
Фото ФК Динамо
11 мая 2020, 14:45
Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.
6 мая исполнилось одиннадцать лет известному ответному полуфиналу Лиги чемпионов, в котором норвежский судья Том-Хеннинг Эвребе "украл" у Челси финал.
Турецкий футболист Арда Туран признался, что переходя в Барселону в 2015-м, надеялся перебраться в Баварию, но что-то пошло не так.
Наши пользователи как всегда имеет альтернативные примеры подобных эксцессов.
В одном из интервью бывший капитан сборной Италии Фабио Каннаваро по-дружески назвал своего экс-партнера Андреа Пирло "ублюдком".
Экс-динамовец Бетао очень удивился последним результатам "бело-синих", заявив: "Десна? Никогда не слышал о такой команде, как можно сыграть с ней 1:1?".
Георгий Цитаишвили рассказал о том, что был близок к переходу в академию Барселоны Ла-Масию, но не сложилось, так как он "не мог жить не базе".
А что, если на самом деле все было так...
Фран Соль поделился своим мнением о том, что считает Андрея Шевченко — лучшим игроком в истории киевского Динамо.
Речь о футболисте, чье имя знают все владельцы дисконт-карт АТБ:
100%:
Трудно поспорить:
Недавно на нашем сайте вышел материал об английском рефери Ховарде Уэббе, который помимо своего звездного статуса знаменит и огромным количеством ошибок во время своей карьеры.
Мы обязательно рассмотрим данное предложение:
7 мая исполнился год невероятному камбеку Ливерпуля в ответном полуфинале против Барселоны на Энфилде.
Полиция Хорватии задержала экс-динамовца Огнена Вукоевича за угрозы жене и теще. Бывшему опорнику светит тюремный срок.
Гуус Хиддинк вспомнил печально известный матч Челси и Барселоны, когда судейские ошибки лишили его команду нужного результата для выхода в финал: "Подумал, что матч мог быть договорным".
Серхио Агуэро составил символическую сборную аргентинцев из пяти игроков. В собственную команду игрок Сити не включил своего бывшего тестя Диего Марадону.
Вадим Адаменко, Football.ua