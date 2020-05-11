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Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.

Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

6 мая исполнилось одиннадцать лет известному ответному полуфиналу Лиги чемпионов, в котором норвежский судья Том-Хеннинг Эвребе "украл" у Челси финал.

Турецкий футболист Арда Туран признался, что переходя в Барселону в 2015-м, надеялся перебраться в Баварию, но что-то пошло не так.

Наши пользователи как всегда имеет альтернативные примеры подобных эксцессов.

В одном из интервью бывший капитан сборной Италии Фабио Каннаваро по-дружески назвал своего экс-партнера Андреа Пирло "ублюдком".

Экс-динамовец Бетао очень удивился последним результатам "бело-синих", заявив: "Десна? Никогда не слышал о такой команде, как можно сыграть с ней 1:1?".

Георгий Цитаишвили рассказал о том, что был близок к переходу в академию Барселоны Ла-Масию, но не сложилось, так как он "не мог жить не базе".

А что, если на самом деле все было так...

Фран Соль поделился своим мнением о том, что считает Андрея Шевченко — лучшим игроком в истории киевского Динамо.

Речь о футболисте, чье имя знают все владельцы дисконт-карт АТБ:

100%:

Трудно поспорить:

Недавно на нашем сайте вышел материал об английском рефери Ховарде Уэббе, который помимо своего звездного статуса знаменит и огромным количеством ошибок во время своей карьеры.

Мы обязательно рассмотрим данное предложение:

7 мая исполнился год невероятному камбеку Ливерпуля в ответном полуфинале против Барселоны на Энфилде.

Полиция Хорватии задержала экс-динамовца Огнена Вукоевича за угрозы жене и теще. Бывшему опорнику светит тюремный срок.

Гуус Хиддинк вспомнил печально известный матч Челси и Барселоны, когда судейские ошибки лишили его команду нужного результата для выхода в финал: "Подумал, что матч мог быть договорным".

Серхио Агуэро составил символическую сборную аргентинцев из пяти игроков. В собственную команду игрок Сити не включил своего бывшего тестя Диего Марадону.

Вадим Адаменко, Football.ua