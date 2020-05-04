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Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.

Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Бразилец Роналдиньо дал первое интервью после выхода из тюрьмы, с которым можно ознакомиться на нашем сайте.

У наших читателей свои версии того, как могло бы выглядеть интервью Роналдиньо:

Есть и те, которых интересуют другие вещи:

Или те, кто упрекает нашего журналиста Евгения Музыку, что не он интервьюировал бразильца:

На нашем сайте стартовал новый проект, в котором мы будем рассказывать о лучших игроках в истории топ-клубов Европы. В первом выпуске мы рассказали о легендарных киперах Манчестер Юнайтед.

Однако наши пользователи считают, что у "красных дьяволов" совершенно другие герои:

В рамках проекта Фан-сектор мы опубликовали вторую часть материала нашего читателя Андрея Вовка под названием "Из князи — в грязи". В материала идет речь о футбольных клубах и игравших за них игроков, которые когда-то шумели в Европе или в своей стране, но сейчас ничего из себя не представляют.

Олег Анатольевич, простите:

Тем временем ФИФА предлагает временно ввести пять замен

Где-то в мире прослезился один Анатолий Тимощук:

Также есть предложения внедрить некоторые другие изменения:

Бывший вратарь Арсенала Войцех Щесны, ныне защищающий цвета Ювентуса, признался о том, что выступая за северолондонский клуб баловался курением, о чем прекрасно знал Арсен Венгер.

Теперь-то пазл складывается, почему Маурицио Сарри летом 2019-го уехал работать в Юве:

Хм...

По информации France Football, Уотфорд заключил контракт с 21-летним Папой Гуйе. Имя и фамилия настолько знакомы украинским болельщикам, что футболиста легко спутать с нынешним 35-летним защитником Днепра-1.

Действительно можно подумать, что известный нам сенегалец по выступлениям за Металлист и Днепр, вдруг помолодел на 14 лет:

Главный тренер Колоса Руслан Костышин признался, что его клуб вел переговоры с Евгением Селезневым и на данный момент готовы заключить с ним контракт.

Но читатель Football.ua уверен, что данный вариант не подойдет Евгению:

Или подойдет?

Футбольный агент Винченцо Морабито заявил, что Челси настолько заинтересован в подписании Дриса Мертенса, что "Лампард звонит Мертенсу почти каждый день".

Ну а каждый истинный фанат своего клуба, думает лишь о том самом родном клубе...

На нашем сайте вышел материал о молодом таланте Баварии Альфонсе Дэвисе.

Ньюкасл не дремит:

В 2018 году Синиша Михайлович был главным тренером лиссабонского Спортинга на протяжении девяти дней. Из-за разрыва контракта со специалистом, португальцы выплатили Михайловичу 3 млн евро.

29 апреля исполнилось 50 лет, как Ман Сити выиграл единственный евротрофей — Кубок обладателей кубков.

Недоброжелатели "горожан", ваш выход:

Есть и те, кто сочувствует Сити:

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар признался, что смотрит все матчи чемпионата Беларуси.

Криштиану Роналду ныне находится в Португалии и не может вернуться в Италию из-за отказа местных властей авиасообщения с внешним миром.

На нашем сайте вышел материал о бывших футболистах, которые по окончанию карьеры радикально сменили сферу деятельности.

Но забыли о следующих людях:

Поль Погба поведал о том, как держит контакт со своими партнерами по команде во время карантина, а также сказал: "Я бы самоизолировался с Байи".

Мадридский Реал презентовал проект реконструкции Сантьяго Бернабеу, о чем мы подробно рассказали своим читателям в отдельном материале.

Но не всем нашим пользователям по душе данный проект:

Вадим Адаменко, Football.ua