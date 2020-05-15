Особистості Ліверпуля

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "красных".

"Алиссон – Месси среди вратарей, у него такая же ментальность, как у Лионеля. Это вратарь, который может стать символом эпохи".

Роберто Негрисоло, бывший тренер вратарей Ромы

Когда речь заходит о Ливерпуле и фараонах, первым на ум приходит Мохаммед Салах. Но есть и еще один, Алиссон Бекер, чьим вторым именем по желанию отца, стало Рамзес в честь великого египетского фараона. С первым именем тоже связана история – королевская, но менее величественная. Уже будучи профессиональным футболистом Алиссон (это имя дала мать) отправился со своей девушкой в Диснейленд. И тут-то оказалось, что в Америке Алиссон – имя женское. Это стало понятно в тот момент, когда голос из громкоговорителя дважды пригласил пройти на аттракцион принцессу Алиссон.

Но вернемся немного назад. Профессия вратаря, наверное, была предопределена Алиссону с самого начала. И дело не в том, что играя со старшим на пять лет братом и его ровесниками у Алиссона фактически не было вариантов играть на других позициях. Дело в наследственности: дедушка и отец были вратарями-футболистами, а мать выступала на этой же позиции в гандболе. Брат Муриэль тоже занимался "фамильным делом" – более того, именно он был первым конкурентом Алиссона за место в основе Интернасьонала.

Поначалу Алиссон, конечно, претендовал лишь на роль дублера Муриэля. В своем первом сезоне он боролся за это право с неким Агенором, а вот во втором в Интернасьонал пришел Дида. Тот самый, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов и легенда Милана. Наличие Нельсона помогло Бекеру-младшему прокачать свой скилл в отражении пенальти: "Моя подготовка основана на триаде: тренировки, изучение и инстинкты. Все сильно зависит от момента. У меня были два прекрасных примера рядом: Таффарел и Дида.

Высокий и фактурный, голубоглазый и играющий на гитаре Алиссон мог бы пойти совсем по иному пути, если бы что-то не получалось в футболе. Ему, известному как "вратарь-красавчик", предложили быть моделью. Он отказался, чтобы все-таки сконцентрироваться на футболе.

Уже в 22 года Рамзес завоевал место в основе Интернасьонала, год спустя был капитаном, вскоре начал выступать за сборную Бразилии и еще через год защищал ворота "пентакампеонов" в принципиальнейшем матче против Аргентины. Не все, однако, радужно воспринимали Алиссона в сборной. Один из бразильских телеэкспертов, Нето, уверял, что тот в сборной скорее из-за своих голубых глаз, чем из-за таланта. Дошло до того, что Нето предсказывал: если Тите продолжит ставить на Бекера, то по пути домой с чемпионата мира ему придется не радоваться трофею, а "выпить три бутылки водки".

Летом 2016 года Алиссон перебрался в Европу в статусе основного вратаря сборной Бразилии. Бекер должен был стать основным в Роме, которая заплатила за него восемь миллионов евро. Однако в то же время римлянам удалось договориться с Арсеналом о продлении аренды Войцеха Щесны на еще один сезон, так что Алиссону пришлось довольствоваться кубоковыми турнирами и Лигой Европы.

"Я мало играл из-за решения тренера, но я спокойный парень, не люблю разговаривать. Мне было бы неудобно отправиться к тренеру и рассказывать ему что-то. Он выбирал между двумя голкиперами высочайшего уровня и решил использовать меня в кубках. Спаллетти доверял Щесны, потому что тот хорошо проявил себя в первый сезон в Италии. Скажем так, я научился в этой ситуации терпению", — рассказывал позже Алиссон.

С таким количеством игровой практики можно было и места в сборной лишиться, тем более, что в Бразилии вовсю раздавались призывы сделать ставку на Эдерсона. Поэтому Алиссон был не прочь покинуть Рому. Однако римляне не смогли сохранить у себя Войцеха Щесны и бразилец стал первым номером "волков".

А дальше последовал феноменальный сезон-2017/18, в котором Алиссон взлетел до статуса одного из лучших голкиперов мира. 155 сейвов во всех турнирах (в чемпионатах топ-5 было больше только у Николаса из Вероны) и третий по величине процент сейвов (79,26 против 80,28 у Давида Де Хеа и 82,68 у Яна Облака), 22 сухих матча – впечатляющие цифры, не так ли?

Но куда важнее этих цифр то, что Рома сделала на футбольном поле. "Волки" сумели добраться аж до полуфинала Лиги чемпионов. После победы в группе с Челси, Атлетико и Карабахом римляне выбили Шахтер (1:2, 1:0), Барселону (1:4, 3:0) и вышли на Ливерпуль. Казалось бы, их можно было похоронить при счете 0:5 в Ливерпуле, однако команда смогла собраться и сделать счет 2:5. Дома "волки" в напряженной борьбе немного не дотянули, чтобы перевести противостояние в экстра-тайм – 4:2.

По итогам той кампании Алиссон был назван лучшим вратарем сезона в Роме. Неплохо для человека, который еще недавно порывался покинуть клуб?

Алиссона связывали с Ливерпулем еще по ходу сезона, но было ясно, что Рома будет до последнего торговаться. На руку римлянам играл интерес Реала (на одном этапе переезд Бекера в Мадрид казался дело практически решенным), Челси и Пари Сен-Жермен. С другой стороны, в Ливерпуле Лорис Кариус не спешил исправляться за грубые ошибки в финале Лиги чемпионов (пусть позже и говорилось много о том, что их причиной стали травмы). Во время предсезонного сбора немец допустил очередную оплошность, теперь против Транмере.

Учитывая это все Ливерпуль, как и полгода назад в случае с Вирджилом ван Дейком, рискнул и рискнул по-крупному. "Красные" в июле 2018 выложили за Алиссона рекордные на тот момент 67 млн фунтов. Это сделало его самым дорогим голкипером мира на тот момент – правда, ненадолго, потому что перед самым закрытием трансферного окна Челси заплатил Атлетику 71 мн фунтов за Кепу Аррисабалагу.

Летом Алиссон, на зло Нето, был основным вратарем сборной Бразилии на чемпионате мира. Выиграть мундиаль пентакампеонам не удалось, но к игре вратаря претензий точно не было. Неизвестно, что пил Тите в самолете по пути домой, но уж точно это не были три бутылки водки, предсказанных телеэкспертом.

К слову, через год бразильцы выиграют Копа Америка-2019, а Алиссона назовут лучшим вратарем турнира.

Впервые в карьере Алиссон оказался в клубе, где на него изначально рассчитывали в качестве основного голкипера. И бразилец не подвел. В своем первом же сезоне он сумел выиграть "Золотую перчатку" в Премьер-лиге благодаря наибольшему количеству сухих матчей – 21 против 20 у Эдерсона из Манчестер Сити. Наряду с Эдвином ван дер Саром из МЮ это второй показатель в истории Премьер-лиги за один сезон, больше "клиншитов" было только у Петра Чеха, 24 за одну кампанию.

Даже таких подвигов от вратаря оказалось мало для того, чтобы Ливерпуль выиграл титул. Однако здесь нужно в первую очередь отдать должное Манчестер Сити, который набрал феноменальных 98 очков. У Ливерпуля оказалось 97.

С другой стороны, "красные" в шестой раз в своей истории победили в Лиге чемпионов. В этот раз в финале были обыграны земляки из Тоттенхэма, а Алиссон снова не пропустил 2:0. По итогам сезона бразильца не только назвали лучшим голкипером розыгрыша Лиги чемпионов, но и вручили первый в истории трофей имени Льва Яшина.