Англия

Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава "красных дьяволов" за всю историю.

Первый этап нового проекта Football.ua "Лучшие в истории" подошел к концу. По его итогам, редакция и пользователи сайта составили сборную лучших игроков "красных дьяволов" за всю историю. Выбор посетителей и администраторов сайта в большей степени совпал, но были и различия, которые вызвали споры.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Наибольшие споры у пользователей сайта вызвала позиция голкипера, борьбу за которую выиграл Эдвин ван дер Сар с отрывом в несколько голосов.

Состав лучших игроков Манчестер Юнайтед по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: сэр Алекс Фергюсон

Состав лучших игроков Манчестер Юнайтед по версии читателей Football.ua:

Главный тренер: сэр Алекс Фергюсон

Как можно видеть, взгляды редакции и пользователей разошлись в двух позициях. Football.ua предпочел в пару к Руни поставить обладателя Золотого мяча Лоу, а читатели отдали свои голоса за ван Нистелроя. На позиции правого защитника же пользователи не поддержали рвение редакции отдать должное старому поколению, выделив Гари Невилла.

В ближайшее время ждите на сайте следующую часть проекта про вратарей, защитников, полузащитников, нападающих и тренеров Ювентуса.