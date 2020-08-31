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Football.ua подводит итоги очередной недели на трансферном рынке.

На прошлой неделе клубы все еще не выдавали сенсации налево и направо, как это часто бывает во время окна, однако интересных переходов случилось немало. Тут вам и экс-игрок Ниццы Маланг Сарр в Челси (впрочем, "синие" намерены сразу отдать талантливого француза в аренду), и возвращение Мартина Монтойи в Испанию и Бетис, и переход суперталантливого Эберечи Эзе из КПР в Кристал Пэлас (может обойтись "орлам" почти в 20 млн евро), и Мэтт Доэрти в Тоттенхэме, и трансфер защитника сборной Германии Робина Коха в Лидс. Но для попадания в наш топ-5 им самую малость не хватило. Там собраны другие игроки.

Педро из Челси в Рому, свободный агент

Педро провел в Англии пять сезонов. В последней кампании он исполнял в Челси лишь эпизодическую роль, поэтому решение покинуть клуб ни для кого удивлением не стало. Следующей остановкой в карьере испанца стал Вечный город – Рим, ведь местная Рома очень настойчиво его добивалась.

Даже травма плеча, полученная после карантина в играх за Челси, из-за которой Педро вернется на поле в конце сентября-начале октября, не отпугнула "волков". У Ромы уже есть опыт успешного использования футболистов, которые оказывались не очень нужными английскими клубами – Александар Коларов, Эдин Джеко, Крис Смоллинг, Генрих Мхитарян. Педро вполне способен достойно пополнить этот список.

Оскар Родригес из Реала в Севилью за 13,5 млн евро

Оскар Родригес стал одним из открытий прошлого сезона чемпионата Испании, выступая за скромный Леганес. В футболке скромных "огурцов" он записал на свой счет "9+2", поэтому не удивительно, что летом к принадлежащему Реалу игроку стали присматриваться клубы посерьезнее.

В конце мая СМИ писали про интерес Вулверхэмптона, Лацио и Шальке, а также аппетиты Реала, который хотел получить 20 млн евро. Позже к списку претендентов добавились Милан и Севилья. Оскар предпочел не покидать родную страну, да и возможность выступать в Лиге чемпионов + способность "нервионцев" прокачивать игроков сыграли свою роль. Сможет ли игрок сборной Испании проявить себя на Рамон Санчес Писхуане? Все предпосылки для этого есть.

Тиаго Силва из ПСЖ в Челси, свободный агент

Тиаго Силва последние восемь лет провел в ПСЖ, где был важнейшим игроком как на поле, так и в раздевалке. Показательный факт: из своих 315 матчей за парижан 293 он провел с капитанской повязкой. Покинуть клуб на коне у Силвы не получилось, ПСЖ проиграл в Лиге чемпионов, но это не уменьшает его историю в Париже.

В Челси Тиаго призван прибавить класса и опыта линии обороны. Кроме того, весьма полезными будут лидерские навыки бразильца и его способность продвигать мяч и отдавать нацеленные передачи на усиление атаки. Конечно, возраст у него уже не юношеский, но годичный контракт минимизирует риски для Челси. Кроме того, в соглашении прописана возможность продления, и не факт, что "синие" не воспользуются этим следующим летом.

Родриго из Валенсии в Лидс за 30 млн евро

Корабль под названием Валенсия продолжает идти ко дну. В этот раз команду покинул один из лучших ее матросов, нападающий Родриго Морено. Натурализованный испанец в стане "летучих мышей" совершал примерно 0,5 результативных действия за игру (4 гола + 9 ассистов в 27 играх Ла Лиги прошлого сезона и "59+41"/220 всего).

"Павлины" настолько уверены в необходимости этого игрока, что не пожалели за него выложить рекордные 30 млн евро. Но и это еще не все: 10 дополнительных миллионов прописаны в контракте в виде бонусов. Вполне неплохо, учитывая, что изначально Валенсия хотела 40 млн гарантированным платежем. Сходу перед Родриго стоит непростая задача: как можно быстрее освоиться и помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе.

Бен Чилвелл из Лестера в Челси за 50,2 млн евро

Челси по ходу прошлого сезона испытывал проблемы на левом фланге защиты, ведь Эмерсон Палмьери не всегда был хорош, а Маркос Алонсо попросту любит атаку куда больше, чем защиту. Решили эту проблему "синие", подписав очередного топового новичка – к ним переходит один из лучшик левых защитников Премьер-лиги, игрок сборной Англии Бен Чилвелл.

Сумма трансфера превышает 50 миллионов евро, но учитывая способность Лестера торговаться (взгляните на переходы Рияда Мареза и Гарри Магуайра, например), цифра кажется не такой уж большой. И это при том, что Лестер неоднократно уверял, дескать, Чилвелл не продается.

Что вдвойне приятно фанатам "синих", этим трансфером Челси несколько спутал планы конкуренту, ведь Манчестер Сити тоже имел виды на этого футболиста. Ожидаем нового участника чемпионской гонки в следующем сезоне?

Евгений Музыка, Football.ua