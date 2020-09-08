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Football.ua подводит итоги очередной недели на трансферном рынке.

Прошедшая неделя (+ вчерашний понедельник) уже вдоволь порадовали нас самыми разнообразными трансферами. Тут и долгожданный переход Кая Хаверца в Челси, и 40-милионный трансфер 18-летнего паренька в Вулверхэмптон, и скандальная продажа Грэди Диангана в Вест Бромвич, и возвращение Ивана Ракитича в Севилью. Впрочем, обо всех по порядку.

Два года назад Иван Ракитич триумфально вернулся в расположение Барселоны в статусе вице-чемпиона мира. Каталонцы получили предложение от ПСЖ (писали про 90 млн евро), но Эрнесто Вальверде считал хорвата незаменимым и тот остался в клубе.

Сезон-2018/19 Ракитич называет лучшим за свои шесть лет в Барселоне, но летом 2019 "сине-гранатовые" начали перестройку. Иван в планы больше не входил. Барселона старалась продать футболиста, но нарвалась на нежелание игрока уходить.

К 27 ноября прошлого года Ракитич сыграл менее 300 минут во всех турнирах и лишь раз вышел в старте — в проигранном Гранаде матче (0:2). Поворотным стал поединок против дортмундской Боруссии в Лиге чемпионов — после этого Иван играл стабильно, став в итоге 13-м в Барселоне по количеству игровых минут в прошлом сезоне.

Перестройка Барселоне по-прежнему нужна, поэтому сейчас Иван уже решил уйти. Уйти туда, где его любят и ценят — в Севилью. Примечательно, что ещё в начале августа спортивный директор андалусийцев Мончи называл это возвращение практически нереальным.

В сделке прописаны 9 млн евро бонусов. Судить об их реалистичности можете сами: 3 млн евро связаны с количеством матчей хорвата и квалификацией команды в еврокубки, 1 млн — если Севилья выиграет Лигу Европы, 2 млн — Ла Лигу и 3 млн — Лигу чемпионов.

Прошлый сезон 22-летний вингер провел на правах аренды в Вест Броме. 8 голов и 7 ассистов не только помогли "дроздам" вернуться в элиту, но и убедили клуб выкупить Грэди.

Этот трансфер, к слову, оказался с ноткой скандальности: капитан Вест Хэма Марк Нобл в соцсетях заявил, что он разочарован и зол продажей воспитанника клуба, которого наверняка ожидает отличное будущее. Деклан Райс лайкнул этот пост, Артур Масуаку выразил свое сожаление в комментариях, Джек Уилшир написал: "Иди и делай свое дело в клубе, где тебя уважают". Весело в Вест Хэме, одним словом.

Клуб же официально заявил, что продал Грэди неохотно, но сделал это в интересах команды и пообещал все полученные от этого перехода средства реинвестировать в трансферы. Вопрос в том, какого качества будут эти трансферы?



Тимоти Кастань пробыл три сезона в Аталанте. Железно основным он не был, но около 20 матчей в основе в каждом сезоне Серии А играл. Теперь же он с 15-миллионной прибылью продан в Лестер.

В составе "лис" правоногий Кастань призван заменить ушедшего в Челси левого защитника Бена Чилвелла — вряд ли столь дорогого новичка взяли просто для конкуренции с Рикарду Перейрой. С третьим бельгийцем (после Прата и Тилеманса) тренерскому штабу придется повозиться, но выхлоп может быть мощным.

Дарвин Нуньес из Альмерии в Бенфику за 24 млн евро

Бенфика, отказавшись платить космические деньги в качестве заплаты возрастному уругвайцу Эдинсону Кавани, заплатила космические деньги Альмерии за молодого уругвайца Дарвина Нуньеса.

Талант и перспективы у Дарвина огромные — те же испанцы прошлым летом, выступая в Сегунде, не пожалели на него 7 млн евро за 80% экономических прав. Не прогадали они ни с финансовой, ни со спортивной точки зрения, ведь Нуньес наколотил 16 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

Вопрос в том, сумеет ли Дарвин проявить себя на новом уровне, ведь чемпионат Португалии определенно выше и Сегунды, и уругвайской элиты. Зная талант Бенфики раскрывать молодых игроков, кажется, что ответ на этот раз выйдет положительным. Это все покажет будущее, а пока констатируем факты: Дарвин Нуньес — самая дорогая продажа в истории Сегунды и Альмерии, а также самая дорогая покупка в истории Бенфики.



Сколько же было написано новостных заметок о том, что ПСЖ предлагает за Аллана 70 млн евро, а Наполи просит 80! Однако "партенопеи" упустили момент для продажи, и теперь проведший не лучший сезон бразилец уходит в Эвертон. Не за 80, не за 70 и даже не за 40 — а за 25 миллионов евро.

Карло Анчелотти, прекрасно знающий Аллана по работе в Неаполе, намерен с его помощью перестроить полузащиту команды. Вместе с подписанием Хамеса Родригеса из Реала звучит очень интригующе.



Некоторое время переход Габриэля в Эвертон казался делом практически решенным. Затем на горизонте появился Наполи, а в итоге борьбу за бразильца выиграл Арсенал.

Лондонцы заполучили одного из лучших защитников Лиги 1 за весьма умеренные ныне 28 миллионов евро. В новом сезоне бразилец призван придать надёжности обороне "канониров", где в прошлой кампании нередко пожарил его соотечественник Давид Луис.

Прогнозы о том, что клубы в условиях пандемии станут тратить меньше, оправдались не в полной мере. Так, Вулверхэмптон не поскупился выложить 40 миллионов евро за таланта Порту Фабио Силву. Теперь 18-летний португалец — самый дорогой трансфер в истории "волков" — Рауль Хименес обошёлся только в 38 миллионов.

Сын экс-игрока сборной Португалии Жорже Силвы и брат одноименного футболиста примаверы Лацио здорово проявил себя в Юношеской лиге УЕФА (5 голов и 4 ассиста в 9 матчах) и помог команде выиграть турнир в 2019 году. В прошлой кампании он стал самым молодым игроком в истории Порту. За 12 матчей Фабио наиграл 182 минуты и успел отличиться одним голом.

Переезд в новую страну — определенно не самое простое событие для любого человека, но Вулвз в этом плане — пожалуй, самый лёгкий вариант для Фабио, ведь кроме него в команде есть ещё девять португальцев.



Сезон-2014/15 получился лучшим в карьере Хамеса Родригеса на высочайшем уровне. Колумбиец блистал в Реале под руководством Карло Анчелотти и по итогам сезона был назван лучшим полузащитником Ла Лиги. Но итальянца уволили, а с этим пошла по нисходящей и карьера Родригеса. Он провел еще два сезона в Мадриде (17 и 13 матчей в основе в чемпионате соответственно), а затем отправился к Карло в аренду в Баварию.

Однако поработать с Анчелотти в Мюнхене по-настоящему не получилось, ведь уже в конце сентября итальянца отправили в отставку. Хамес провел в Баварии два сезона — неплохо, но не более. Выкупать его контракт "красные" не стали. Прошлым летом было много разговоров о переходе в Атлетико или Наполи (ко все тому же Карло Анчелотти), но в итоге Хамес остался и потерял еще год карьеры в Мадриде — или как еще назвать 419 минут в 8 матчах чемпионата?

Теперь же Эвертон заполучил 29-летнего колумбийца по весьма демократичной по нынешним меркам цене — 25 млн евро. Что-то подсказывает, что здесь Карло Анчелотти проработает больше нескольких месяцев в этом сезоне — а значит, у нас есть шансы увидеть прежнего Хамеса. Ждем-с.

Спустя год после полуфинала Лиги чемпионов Аякс покинул четвертый ключевой игрок той команды — Донни ван де Беек (после Фрэнки де Йонга, Маттейса де Лигта и Хакима Зийеха). Пункт назначения Донни мог быть совсем иным — мадридский Реал, но этому сначала помешала воля Зинедина Зидана, а затем коронавирус.

Появление ван де Беека принесет приятные проблемы для Оле-Гуннара Солскьяера, ведь совершенно не очевидно, где он будет использовать голландца. Донни способен сыграть от оборонительного полузащитника до "десятки", но его выход на поле вместе с Полем Погба и Бруну Фернандешем — это прямо очень атакующий вариант. Возможно, норвежец перейдет на схему 4-4-2, чтобы найти место всем и выпустить на поле ещё и оборонительного хавбека.

Впрочем, даже без изменения схемы — Манчестер Юнайтед ожидает очень длинный сезон и необходимость ротации ещё никто не отменял.

В этом случае пандемия здорово сыграла на руку Челси. Вместо очереди из европейских топ-клубов и трансферной войны между ними за Кая Хаверца, "синие" оказались единственными реальными претендентами на молодого немца.

Да, сделка состоялась на условиях Байера, затребовавшего 80 млн евро — но до коронавируса писали о намерениях леверкузенцев выручить миллионов 130.

У Фрэнка Лампарда вырисовывается очень и очень мощная команда — лондонцы надеются ещё и подписать вратаря. Вопрос в том, как быстро новички адаптируются и начнут давать результат — и это одна из главных интриг нового сезона Премьер-лиги.

Евгений Музыка, Football.ua