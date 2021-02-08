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Football.ua провел анализ трансферного рынка на предмет наиболее любопытных переходов игроков между клубами.

Трансферный рынок — одна из наиболее обсуждаемых тем в истории развития футбола. Однако не всегда в переговорах между клубами появляется сугубо денежный интерес.

Football.ua предлагает своим читателем покопаться в истории, отыскав наиболее неординарные сделки. Мясо, мороженное или пиво? А чем бы вы расплатились за желанного футболиста?

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