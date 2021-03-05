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Football.ua предлагает вашему вниманию видео о легендах футбола.

Лига чемпионов — турнир, о триумфе в котором мечтает буквально каждый футболист на планете. И лишь единицам удается завоевать европейскую вершину сначала проливая пот на футбольном поле, а потом теряя нервные клетки на тренерской скамейке.

Если быть точным, то таких людей на планете всего семь. В новом видео Football.ua поговорим как раз о них.

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