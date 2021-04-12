Другое

Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Защитник Аталанты Роберт Госенс в своей биографии рассказал об одном интересном инциденте: "Когда Роналду отказался обменяться футболками, я почувствовал себя маленьким человеком".

⚽ На тренировке Челси произошел конфликт между защитником Антонио Рюдигером и вратарем Кепой Аррисабалагой.

А зачем Кепе становиться на колено, если он уже поддержал BLM, присев на скамейку запасных?🤨

⚽ Арбитр Давид Меди Хименес прокомментировал скандальный эпизод, произошедший матче Кадис — Валенсия: "Диакаби сообщил, что соперник назвал его "с***ый черный""

Подготовил для вас еще один ребус, но попроще👆

⚽ Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пожаловался на тяжелый график клубного футбола: "УЕФА и ФИФА убивают игроков".

Стала известна причина травмы Юссуфа Мукоко?😱

⚽ Кандидат в президенты мадридского Реала Энрике Рикельме заявил, что в случае победы на выборах собирается сменить главного тренера: "Не оставил бы Зидана, мне нравится Клопп".

💪В феноменальной логике Зидана никто не сомневался

⚽ Большинство клубов украинской Премьер-лиги согласилось завершить сезон на одну неделю ранее запланированного срока по просьбе сборной Украины.

Врач кантона Люцерн: АхаХАхахаХАхахах🤣

⚽ Интер презентовал новую четвертую форму с необычным дизайном.

Гуд? Годнота? Что за ребусы с самого утра?😒

У Интера нет таких огромных денег на услуги этой дизайнерской компании🤷‍♂️

⚽ Голый мужчина выбежал на поле во время матча Лиги Европы Гранада — Манчестер Юнайтед.

Так кто это все-таки был?🤔

⚽ Нападающий ПСЖ Неймар дополнительно дисквалифицирован на два матча Лиги 1 за удаление в 31-м туре против Лилля.

😎😎😎

⚽ Защитник Андерлехта и сборной Украины Богдан Михайличенко не исключает своего возвращения в УПЛ в будущем, но сейчас у него другие планы на карьеру: "Вернуться в Динамо? Я сейчас играю в топ-команде".

⚽ УЕФА сообщил об отмене матча отбора Евро-2022 по футзалу между Украиной и Албанией. Федерация футбола Албании заявила, что команда не смогла отправиться на поединок из-за блокировки полетов в аэропорту Тираны.

И смех и грех🙄👇

⚽ Португальский молодой защитник Криштиану Паламарчук, имеющий украинские корни, стал футболистом лиссабонского Спортинга.

⚽ Нападающего Милана Златана Ибрагимовича удалили в матче с Пармой за неспортивное поведение.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.