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Организаторы верят в успех своей идеи, несмотря на провал на старте.

Идея о создании Суперлиги исчерпала себя уже на второй день после официального объявления о запуске нового клубного турнира. Этот вывод был закономерным следствием последних сообщений о том, что большинство клубов-основателей, в частности — все шесть представителей АПЛ, официально отказались от участия в данном турнире.

Тем не менее, организаторы состязания все равно не теряют надежд относительно воплощения собственной идеи в жизнь, однако для этого ей предстоит пройти несколько этапов конструктивных трансформаций. Об этом говорится в официальном заявлении, которое опубликовали представители Суперлиги.

"Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус-кво европейского футбола должен измениться. Мы предлагаем новый европейский конкурс, потому что существующая система не работает.

Наше предложение направлено на то, чтобы позволить спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолеть финансовые трудности, испытываемые всем футбольным сообществом в результате пандемии.

Это также обеспечило бы существенное увеличение солидарных выплат всем заинтересованным сторонам в футболе.

Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы разработаем новые, наиболее подходящие ситуации шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучший из возможного опыта при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества", — гласит текст заявления.

Напомним, что числе участников Суперлиги все еще остаются Реал Мадрид, Ювентус и Интер, в то время как Милан, как сообщает итальянская пресса, в недавнем прошлом начал движение в сторону отказа от данного состязания.