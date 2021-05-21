Коронавирус опять вмешивается в футбольную жизнь.
Игроки Ривер Плейт, getty images
21 мая 2021, 18:59
В Аргентине приняли решение остановить все футбольные соревнования, сообщает официальный сайт федерации футбола.
Такое решение будет действовать до 30 мая, а причиной его послужило стремительное распространение коронавируса.
Отметим, что уже 12 июня в Аргентине стартует розыгрыш Кубка Америки.
Напомним, что коронавирусные ограничения внесли коррективы и в розыгрыш Лиги чемпионов — финал турнира пройдет в Порту.