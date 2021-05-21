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Коронавирус опять вмешивается в футбольную жизнь.

В Аргентине приняли решение остановить все футбольные соревнования, сообщает официальный сайт федерации футбола.

Такое решение будет действовать до 30 мая, а причиной его послужило стремительное распространение коронавируса.

Отметим, что уже 12 июня в Аргентине стартует розыгрыш Кубка Америки.

Напомним, что коронавирусные ограничения внесли коррективы и в розыгрыш Лиги чемпионов — финал турнира пройдет в Порту.