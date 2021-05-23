Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 23 мая, пройдет поединок 23-го тура Второй лиги в группе А, в котором Буковина на своем поле примет Эпицентр.

После 19 игр Эпицентр набрал 41 очко и находится на пятом месте в турнирной таблице, а в активе Буковины 23 балла и седьмая строчка. В матче первого круга была зафиксирована ничья — 2:2.

Следить за событиями поединка Буковина — Эпицентр вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 23 мая, в 16:00 по киевскому времени:

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