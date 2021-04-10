В день рождения бразильской легенды мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.
Франк Рибери против Роберто Карлоса, Getty Images
10 апреля 2021, 15:35
Карьера Роберта Карлоса как профессионального футболиста уже давно завершена, однако он навсегда запомниться мировому футболу не только своими классными выступлениями на поле, но и пушечными штрафными ударами.
В свое время Роберто стал символом бразильского футбола и сегодня, 10-го апреля, Роберто исполнилось 48 лет. В честь дня рождения легенды сборной Бразилии и Реала предлагаем вам пройти наш традиционный тест, посвященный именно ему.
Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.