Тесты

В день рождения бразильской легенды мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Карьера Роберта Карлоса как профессионального футболиста уже давно завершена, однако он навсегда запомниться мировому футболу не только своими классными выступлениями на поле, но и пушечными штрафными ударами.

В свое время Роберто стал символом бразильского футбола и сегодня, 10-го апреля, Роберто исполнилось 48 лет. В честь дня рождения легенды сборной Бразилии и Реала предлагаем вам пройти наш традиционный тест, посвященный именно ему.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.