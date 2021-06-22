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Сборная Украины с немалой долей вероятности сыграет в следующем этапе чемпионата Европы.

Подошли к концу поединки третьего тура группового этапа квартета В. По итогу встреч Финляндия — Бельгия и Россия — Дания появились новые имена сборных, которые точно сыграют в плей-офф турнира.

Так, национальные команды Чехии, Англии, Франции и Швеции, набравшие по итогу двух матчей по 4 очка, при любом варианте развития событий пройдут в следующую стадию чемпионата Европы, ведь уже имеют больше очков, чем финишировавшие в своих группах третьими Украина и Финляндия (по 3 балла).

Также, портал Gracenote составил наиболее вероятные пары 1/8 финала:

Cборная Украины с вероятностью в 33% выйдет с третьего места в группе и попадет в 1/8 финала на Швецию.