Нидерланды. Новость

Многие элементы экипировки являются отсылкой к известному музыканту и его песне Three Little Birds.

Аякс на своем официальном сайте представил вниманию общественности новый комплект формы, в который будет исполнять роль "третьего" в сезоне-2021/22.

Необычная форма от спортивного бренда Adidas впечатлила в первую очередь своей презентацией и идеей. Так, амстердамский клуб решил посвятить свой комплект легендарному исполнителю в стиле регги, Бобу Марли, который при жизни был большим фанатом футбола.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.



Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

На воротнике с задней стороны футболки можно заметить трех птиц, что является отсылкой к знаменитой песни Марли — Three Little Birds, которая, к слову, является гимном болельщиков амстердамского Аякса.

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