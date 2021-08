Аякс на своем официальном сайте представил вниманию общественности новый комплект формы, в который будет исполнять роль "третьего" в сезоне-2021/22.

Необычная форма от спортивного бренда Adidas впечатлила в первую очередь своей презентацией и идеей. Так, амстердамский клуб решил посвятить свой комплект легендарному исполнителю в стиле регги, Бобу Марли, который при жизни был большим фанатом футбола.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.



Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19