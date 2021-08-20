Нидерланды. Новость
Многие элементы экипировки являются отсылкой к известному музыканту и его песне Three Little Birds.
Коллаж Ajax/Getty Images
20 августа 2021, 13:34
Аякс на своем официальном сайте представил вниманию общественности новый комплект формы, в который будет исполнять роль "третьего" в сезоне-2021/22.
Необычная форма от спортивного бренда Adidas впечатлила в первую очередь своей презентацией и идеей. Так, амстердамский клуб решил посвятить свой комплект легендарному исполнителю в стиле регги, Бобу Марли, который при жизни был большим фанатом футбола.
На воротнике с задней стороны футболки можно заметить трех птиц, что является отсылкой к знаменитой песни Марли — Three Little Birds, которая, к слову, является гимном болельщиков амстердамского Аякса.
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