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За оставшиеся дни работы летнего трансферного рынка может произойти несколько громких событий.

Чем ближе закрытие трансферного рынка, тем напряженнее ситуация со сделками, которые давно ожидаются футбольным миром, но еще не оформлены официально. Стоит отметить, что одна из потенциально самых громких сделок уже закончилась ничем: Харри Кейн, которого Манчестер Сити собирался купить за 150 миллионов евро, неожиданно передумал покидать Тоттенхэм.

Несмотря на это, многие сделки только и ждут, когда на официальные документы лягут все необходимые подписи. Рассмотрим наиболее значимые из них.

Килиан Мбаппе

ПСЖ — Реал

Нападающий, 22 года.

Действующий контракт — до 30 июня 2022 года.

Нынешняя трансферная стоимость (по версии Transfermarkt) — 160 миллионов евро.

Самой громкой трансферной бомбой конца августа 2021 года может стать переход нападающего Килиана Мбаппе в Реал.

Француз не скрывает своего желания оказаться именно в Королевском клубе и упорно не идет навстречу руководству по поводу продления контракта.

Учитывая, что по действующему соглашению Мбаппе менее, чем через год покинет Париж в качестве свободного агента, ситуация для ПСЖ, строящего совершенно фантастическую команду нынешним летом, не самая позитивная.

Если уж терять одного из лучших футболистов планеты, то хотя бы не даром, и тут неожиданно (но не для всех) Реал делает парижанам шикарное предложение — 160 миллионов евро.

Кто-то считает, что это не самый разумный ход со стороны мадридцев — предлагать такую сумму за игрока, которого можно заполучить даром по окончании сезона-2021/22. Но ведь Реал уже давно приучил всех, что на трансферном рынке руководствуется исключительно собственными интересами и соображениями.

Полагают, что на сей раз Реал намерен идти до конца, и готов при необходимости побить трансферный рекорд Неймара — 222 миллиона евро.

Прослышали об этом и в ПСЖ, поэтому вполне логично, что на первое предложение Реал получил отказ. Теперь в Париже ждут следующего шага, а нам остается только гадать, насколько далеко зайдет это шоу.

Криштиану Роналду

Ювентус — Манчестер Сити

Нападающий, 36 лет.

Действующий контракт — до 30 июня 2022 года.

Нынешняя трансферная стоимость (по версии Transfermarkt) — 45 миллионов евро.

В отличие от Мбаппе, который в силу своего возраста может позволить себе "досидеть" в ПСЖ положенный по контракту срок и уйти, куда душе угодно, 36-летнему Криштиану Роналду остается уже не так много времени, когда он еще может играть на Топ-уровне.

Можно бесконечно спорить о том, был ли его переход в Ювентус ошибкой, как футболиста, так и клуба, но факт остается фактом: португалец не скрывает своего желания уйти, обсуждая это как с одноклубниками, так и с игроками других команд.

Раньше в качестве его возможных пристанищ называли ПСЖ и Манчестер Сити, однако сейчас из стана парижан поступает информация, что клуб не рассматривает Роналду даже в случае, если команду все-таки покинет Мбаппе. ПСЖ уже заполучил Месси, и вполне логично, что не нуждается в еще одной стареющей мега-звезде.

Остается вариант с Манчестер Сити, но и здесь пока не все просто. Ювентус хочет за Криштиану 25 миллионов евро или Габриэля Жезуса. "Горожан" пока ни один из этих вариантов не устраивает.

Переговоры продолжаются, но Ювентус очень спокойно относится к ситуации и не видит для себя проблемы ни в том, что португалец уйдет в Сити (на установленных условиях), ни в том, что отработает контракт со "старой синьорой" полностью.

К слову, тот факт, что Харри Кейн в итоге не достался Манчестер Сити, может стать катализатором в желании заполучить Роналду.

Пикантность ситуации придает тот факт, что фактически Криштиану Роналду оформился как суперзвезда, выступая за Манчестер Юнайтед, и переход в Манчестер Сити могут неоднозначно воспринять поклонники обеих команд.

Сауль Ньигес

Атлетико — Манчестер Юнайтед или Челси

Полузащитник, 26 лет.

Действующий контракт — до 30 июня 2026 года.

Нынешняя трансферная стоимость (по версии Transfermarkt) — 40 миллионов евро.

Практически решен вопрос об уходе из Атлетико Сауля Ньигеса, но в данной ситуации известно лишь то, что центральный полузащитник, без которого совсем недавно невозможно было представить "матрасников", отправится покорять английскую Премьер-лигу.

Изначально речь шла о Ливерпуле, Челси или Манчестер Юнайтед, однако последние двое проявляют большую заинтересованность.

Атлетико оценивает своего игрока в 40 миллионов евро, и считается, что сейчас преимущество у Челси, поскольку именно лондонцы первыми сделали конкретное предложение: арендное соглашение на сезон-2021/22 за 5 миллионов евро и выкуп по его окончании за дополнительные 35 миллионов.

Ждем, что ответят "красные дьяволы" и будут ли его ждать "кольчонерос".

Жюль Кунде

Севилья — Челси

Защитник, 22 года.

Действующий контракт — до 30 июня 2024 года.

Нынешняя трансферная стоимость (по версии Transfermarkt) — 60 миллионов евро.

Вполне возможно, что еще одним новичком Челси, помимо Сауля, станет защитник Жюль Кунде который также не против попробовать свои силы в АПЛ.

Судя по всему, надежность обороны Челси не особо удовлетворяет Томаса Тухеля, и, по мнению тренера "пенсионеров", 22-летний француз может надолго закрыть этот вопрос.

Как сообщают различные источники, представители Челси не только задали Жюлю вопрос о том, готов ли он к переезду в Лондон, но даже согласовали с футболистом пятилетний контракт. При этом Кунде не планирует как-то влиять на ход переговоров, и перейдет в Челси лишь в том случае, если англичане придут к соглашению с Севильей.

Покупка, если она состоится, обещает быть не из дешевых, поскольку трансферную стоимость Кунде, которого Севилья два года назад купила у Бордо за 25 миллионов евро, оценивают в 60 миллионов, а сам клуб запрашивает 80 миллионов.

Не стоит утверждать, что список потенциальных громких трансферов ограничивается этой четверкой. Трансферное окно, особенно в свою последнюю неделю перед закрытием, склонно преподносить сюрпризы, поэтому запасаемся попкорном и ждем.