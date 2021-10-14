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Бекали выступил против принудительной вакцинации.

Владелец румынского Стяуа Джиджи Бекали порассуждал на тему коронавируса.

Функционер заявил, что это личное дело каждого, однако в целом он против вакцинации, так как считает это опасным.

"Я подал апелляцию на решение министерства, согласно которому больше не будут проводиться тесты. Мы делаем это ради футболистов, я хочу защитить людей. Тестировать их всех перед матчами.

Но Стяуа не вакцинирован. Из нас только Будеску и кто-то еще сделали прививку. Я не запрещаю им, но они знают от босса, что это нехорошо, а они слушают босса.

Я также не заставлял вакцинироваться свою семью. Но я сказал им, что не стал бы прививаться даже с пистолетом у виска. Поэтому они, может быть, думают, что это опасно",- приводит слова Бекали GSP.

Ранее наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался "за" массовую вакцинацию футболистов.