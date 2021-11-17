ЧМ-2022. Отбор

Головний тренер збірної України поділився враженнями після перемоги над Боснією та Герцеговиною у відборі на ЧС-2022.

У вирішальному поєдинку відбору на чемпіонат світу 2022 року збірна України обіграла в гостях Боснію та Герцеговину з рахунком 2:0, завдяки чому посіла підсумкове друге місце у групі та потрапила до стикових турнірів.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков, який найближчими днями може позбутися приставки в.о., поділився емоціями від результату цього протистояння та попадання своєї команди до плей-офф ЧС-2022.

"Ми дуже задоволені. Але ми виконали лише 50 відсотків завдання. Попереду жеребкування, плей-офф. Ми не боїмося нікого, це однозначно. Гратимемо, хочемо пробитися на чемпіонат світу. Хто б нам не дістався, думаю, ми його обіграємо та поїдемо до Катару".

"Була нервова гра, я знав, що вона буде такою. Надзусиль із Болгарією ми не доклали. Команда виглядала добре, ми трохи нервували, щось не виходило. Але я задоволений грою хлопців, характером, який вони показали. Такі матчі дуже важко граються. Це була гра на результат, ми його досягли".

"Збірна Боснії і Герцеговини — дуже гарна команда. У Львові в нас щось не виходило десь із 63-ї хвилини. Ми глибоко сіли, пропустили м'яч, не реалізували свої моменти. Були дуже засмучені. Тепер боснійці зрозуміли, що нікуди не виходять… Але команда нам дуже сподобалася, у неї хороший тренер. Я йому щиро побажав удачі, сказав не вішати носа. Хотів би його підтримати. Гра була на результат, нам пощастило більше".

Сьогодні в Україні футбольне свято

"Гра Довбика? Артем добре вийшов, зробив свою справу. Він нападник, має забивати. Прикро, що ще третій не забив. Ще б виріс у ціні. До речі, сьогодні всі три українські збірні перемогли. Команда U-17 обіграла Португалію та вийшла з першого місця до еліт-раунду Євро. Привітаємо Олега Кузнецова. Руслан Ротань із молодіжною збірною обіграв Сербію. І ми також перемогли. Сьогодні в Україні футбольне свято".

"Плани найближчими днями? Не знаю. Буду з дружиною чаї ганяти. Щось вигадаю, треба відпочити від футболу, видихнути".

Наші вболівальники дуже допомогли, подолавши цю дорогу. Нині я вже адаптувався до національної збірної

"Хотів би сказати, що наші вболівальники дуже допомогли, подолавши цю дорогу. Я дуже вдячний їм усім. Особливо вболівальникам у Львові. Я ще ніколи такої підтримки не бачив, було приємно. Спасибі всім величезне. Я відчував цю підтримку, вона нам додавала сил.

"Нині я вже адаптувався до національної збірної. Мені було дуже важко. Досвідчені хлопці, Ярмоленко, Степаненко, Пятов, Кривцов, а також ті, хто молодше, — усі мені допомагали. Хотів би на подякувати своїм футболістам за допомогу, яку вони мені надали", — заявив Петраков на післяматчевії прес-конференції.

Потенційними суперниками української команди можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада. Дивитись відео голів та огляд матчу Боснія та Герцеговина — Україна ви можете на Football.ua.