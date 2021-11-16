ЧМ-2022. Отбор

Причиной срыва матча было появление на поле представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем и полиции.

Сборная Бразилии, скорее всего, будет наказана со стороны ФИФА за срыв домашнего матча против Аргентины в отборе ЧМ-2022. Об этом сообщает TNT Sports.

Напомним, игра должна была пройти 5 сентября, но она была остановлена уже на четвертой минуте после стартового свистка.

Дело в том, что на поле стадиона внезапно появились представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии и полиция. Все они хотели задержать нескольких аргентинских игроков, которые по их мнению, не соблюдали предписанные правила во времена пандемии коронавируса при пересечении границы. Спустя некоторое время матч был отменен.

По информации источника, в большой долей вероятности Аргентина будет присуждена техническая победа и три очка, а Бразилии — техническое поражение.

Напомним, уже завтра, 17 ноября, состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 между Аргентиной и Бразилией. Стартовый свисток прозвучит в 01:30 по киевскому времени.