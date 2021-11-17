ЧМ-2022. Отбор

Выбираем желаемого оппонента для команды Александра Петракова.

Сборная Украины накануне сумела успешно завершить гостевой матч против Боснии и Герцеговины в рамках последнего тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 (2:0), благодаря чему теперь сможет принять участие в плей-офф отборочного раунда.

Босния и Герцеговина — Украина 0:2 Видео голов и обзор матча

Жеребьевка предстоящей стадии пройдет в швейцарском городе Цюрих уже 26 ноября, начало в 18:00 по Киеву, а по ее исходу будет определен состав пар команд, сильнейшие в которых попадут в финальный раунд плей-офф.

От европейской части квалификации остается всего три свободных слота для попадания в финальную часть мундиаля в Катаре, в то время как на них будут претендовать сразу 12 команд: 10 обладателей вторых мест на групповом этапе квалификации, в том числе и Украина, а также две сборные с лучшим рейтингом из Лиги наций УЕФА, из числа не попавших на чемпионат мира напрямую или не занявших вторые места. В данном случае — Австрия и Чехия.

При этом, команды будут поделены на группы в соответствии с количеством набранных очков на групповом этапе, а также дополнительным показателям в случае равенства по первому критерию.

Состав корзин при жеребьевке:

Сеянные:

Португалия

Шотландия

Италия

Россия

Швеция

Уэльс

Несеянные:

Турция

Польша

Северная Македония

УКРАИНА

Австрия

Чехия

Поскольку сборные Украины и России будут разведены между собой по политическим соображениям, для команды Александра Петракова остается следующий выбор из соперников: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс.

Предлагаем оценить выступления наших потенциальных соперников на групповом этапе.

Португалия

Выступали в группе A, в которую также выходили Сербия (победитель, 20 очков), Ирландия (9), Люксембург (9) и Азербайджан (1), набрав по итогу 17 зачетных баллов. "Европейские селесао" на своем пути уступили лишь однажды — в матче последнего тура против триумфаторов квинтета, и именно это поражение оставило их вдалеке от прямой путевки на чемпионат мира-2022.

Португалия за отборочный турнир успела забить 17 голов, пропустив при этом шесть мячей. Два ничейных результата: Ирландия (0:0) и Сербия (2:2) в гостях, коррелируются с уже упомянутым поражением, в то время как остальные пять поединков завершились победами.

Лучший бомбардир текущего цикла — нападающий Криштиану Роналду (7 матчей, 6 голов). На его счету 43 удара из 154 командных, 17 из которых пришлись в створ ворот.

Наиболее грубый игрок — защитник Рубен Диаш (10 фолов).

Он же, вместе с Роналду, — железные игроки основного состава (630 минут на поле в 7 матчах).

Лидеры по предупреждениям — защитники Жоау Канселу, Нуну Мендеш, Пепе, полузащитники Ренату Санчеш и Бруну Фернандеш, а также форвард Криштиану Роналду (по 2 желтые).

Единственное удаление на счету у Пепе.

Шотландия

Выступали в группе F, в которую также выходили Дания (победитель, 27 очков), Израиль (16), Австрия (16), Фарерские острова (4) и Молдова (1), набрав по итогу 23 зачетных балла. "Тартановая армия" на своем пути уступила лишь однажды, в гостевом матче против триумфаторов секстета (0:2).

Шотландия за отборочный турнир успела забить 17 голов, пропустив при этом семь мячей. Два ничейных результата: Израиль в гостях (1:1) и Австрия дома (2:2), коррелируются с уже упомянутым поражением, в то время как остальные семь поединков завершились победами.

Лучшие бомбардиры текущего цикла — нападающий Линдон Дайкс (8 матчей, 4 гола) и полузащитник Джон Макгинн (9 матчей, 4 гола). На счету форварда 13 (9 в створ), полузащитника — 17 (7) ударов из 130 командных.

Наиболее грубый игрок — защитник Грант Хенли (16 фолов).

Железный игрок основного состава — защитник Киран Тирни (886 минут в 10 матчах).

Лидеры по предупреждениям — защитники Грант Хенли и Нейтан Паттерсон, а также нападающие Линдон Дайкс и Райан Кристи (по 2 желтые).

Италия

Выступала в группе C, в которую также выходили Швейцария (победитель, 18 очков), Северная Ирландия (9), Болгария (8) и Литва (3), набрав по итогу 16 зачетных баллов. "Скуадра Адзурра" на своем не уступили никому, однако после триумфального Евро-2020 сыграли четыре раза вничью, что и отправило их в стыки.

Италия за отборочный турнир успела забить 13 голов, пропустив при этом два мяча. Четыре ничейных результата: Болгария (1:1) и Швейцария (1:1) дома, все та же Швейцария (0:0) и Северная Ирландия (0:0) на выезде, коррелируются с победами в четырех оставшихся играх.

Лучшие бомбардиры текущего цикла — нападающие Чиро Иммобиле (5 игр) и Мойзе Кин (1), а также защитник Джованни Ди Лоренцо (5) — у каждого по два гола.

Самый бьющий игрок — Чиро Иммобиле 19 ударов (13 в створ) из 146 общекомандных.

Наиболее грубый игрок — нападающий Федерико Кьеза (11 фолов).

Железный игрок основного состава — Джанлуиджи Доннарумма (675 минут на поле в 8 матчах).

Лидер по предупреждениям — полузащитник Мануэль Локателли (2 желтые).

Швеция

Выступали в группе B, в которую также выходили Испания (победитель, 19 очков), Греция (10), Грузия (7) и Косово (5), набрав по итогу 15 зачетных баллов. "Сине-желтые" на своем пути уступили три раза — Греции (1:2) и Грузии (0:2) на выезде, а также в гостевом матче последнего тура против триумфаторов квинтета (0:1), и именно это поражение оставило их вдалеке от прямой путевки на чемпионат мира-2022.

Швеция за отборочный турнир успела забить 12 голов, пропустив при этом шесть мячей. Три уже упомянутых поражения коррелируются с остальными пятью поединками, которые завершились победами.

Лучший бомбардир текущего цикла — нападающий Александер Исак (8 матчей, 4 гола).

Наиболее бьющий игрок — Эмиль Форсберг (21 удар, 9 точных), при командных 108 выстрелах.

Наиболее грубый игрок — нападающий Деян Кулусевски (13 фолов).

Железный игрок основного состава — защитник Людвиг Аугустинссон (712 минут на поле в 8 матчах).

Лидеры по предупреждениям — защитник Эмиль Крафт, полузащитник Альбин Экдаль и Деян Кулусевски, а также форвард Златан Ибрагимович (по 2 желтые).

Уэльс

Выступали в группе E, в которую также выходили Бельгия (победитель, 20 очков), Чехия (14), Эстония (4) и Беларусь (3), набрав по итогу 15 зачетных баллов. "Красные драконы" на своем пути уступили лишь один раз — в гостях у Бельгии (1:3), но в последнем туре сыграли вничью против "Красных дьяволов" на своем поле (1:1), благодаря чему обезопасили свои позиции от покушений со стороны чехов.

Уэльс за отборочный турнир успела забить 14 голов, пропустив при этом девять мячей. Уже упомянутые результаты коррелируются с двумя ничьими: дома против Чехии (2:2) и на выезде против Эстонии (0:0), а также остальными четырьмя поединками, которые завершились победами.

Лучший бомбардир текущего цикла — нападающий Гарет Бэйл (5 матчей) и полузащитник Аарон Рэмси (4) — по три гола каждый.

Наиболее бьющий игрок — Гарет Бэйл (21 удар, 7 точных), при командных 104 выстрелах.

Наиболее грубый игрок — нападающий Кифер Мур (17 фолов).

Железный игрок основного состава — голкипер Дэнни Уорд (719 минут на поле в 8 матчах).

Лидеры по предупреждениям — нападающий Кифер Мур (3 желтые).

Единственное удаление заработал Коннор Робертс.

Предлагаем нашим читателям самостоятельно определиться с наиболее желаемым соперником для сборной Украины по ее ближайшему шагу на пути к чемпионату мира-2022.

Отметим, что матчи полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 состоятся 24 марта 2022 года. На данной стадии предусмотрена всего одна игра.