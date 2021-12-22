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Football.ua предлагает вам новое видео на нашем канале.

В новом видео Football.ua мы рассказываем о самых верных футболистах, которые провели всю свою карьеру за один клуб, или по крайней мере отдали свои лучшие года профессиональной карьеры.

Часто бывает, что в футболе происходят переходы, которые сложно было представить еще несколько месяцев назад. Некоторые игроки без особых угрызений совести переходят в команду злейшего врага, какие-то игроки покидают родной клуб в поисках более серьезных вызовов и лучших материальных условий.

Однако, бывают и другие истории. Истории о преданности и непоколебимости футболистов. Игроки, которые вопреки всему, остаются верны своему клубу на протяжении десятков лет. Именно о таких игроках и пойдет речь в нашем сегодняшнем видео. Не обошлось в нашем топе и без представителей УПЛ.

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