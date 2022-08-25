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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 24 серпня.

Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 24 серпня:

Екс-півзахисник донецького Шахтаря Тете зумів потрапити в дуже кумедну, але неприємну для фанатів його нинішнього клуба, французького Ліона, історію.

Напередодні відбувся рекордний за тривалістю матч УПЛ між львівським Рухом та харківським Металістом, який тричі переривали через повітряні тривоги.

Офіційний транслятор УПЛ, Setanta Sports, на цій грі зазнала другої невдачі при спробі потрапити до території стадіону.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.