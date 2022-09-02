Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 вересня.
Літо підійшло до свого завершення. Завершилася й комплектація складів серед клубів топових європейських чемпіонів, оскільки трансферне вікно вчора офіційно закрилося.
Редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У четвер, 1 вересня:
- Один з лідерів збірної України Руслан Маліновський залишився в Аталанті, незважаючи на першочерговий інтерес з боку Тоттенгема та Марселя
- Шахтар повернув Мар'яна Шведа до УПЛ, підписавши з ним контракт на п'ять років.
- Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про багатомільйонне підписання Антоні.
- Колишній гравець Динамо Микола Морозюк перейшов у команду російського блогера.
- Печерський суд заборонив УПЛ та УАФ кидати страйки на Youtube-канали "1+1 Медіа" та застосовувати санкції.
Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.