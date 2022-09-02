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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 вересня.

Літо підійшло до свого завершення. Завершилася й комплектація складів серед клубів топових європейських чемпіонів, оскільки трансферне вікно вчора офіційно закрилося.

Редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 1 вересня:

- Один з лідерів збірної України Руслан Маліновський залишився в Аталанті, незважаючи на першочерговий інтерес з боку Тоттенгема та Марселя

- Шахтар повернув Мар'яна Шведа до УПЛ, підписавши з ним контракт на п'ять років.

- Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про багатомільйонне підписання Антоні.

- Колишній гравець Динамо Микола Морозюк перейшов у команду російського блогера.

- Печерський суд заборонив УПЛ та УАФ кидати страйки на Youtube-канали "1+1 Медіа" та застосовувати санкції.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.