Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 20 вересня.
Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 20 вересня:
УАФ сплатила штраф за висловлювання головного тренера національної збірної Олександра Петракова про російських окупантів
Нападник Манчестер Сіті Джек Гріліш налаштований залишити клуб під час наступної літньої трансферної кампанії.
Збірної країни-окупанта не буде на наступному чемпіонаті Європи.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.