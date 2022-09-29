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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 28 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 28 вересня:

Донецький Шахтар подав до суду на УЄФА за відмову сплачувати велику компенсацію за відхід іноземців.

Двоє українських футболістів отримали почесні нагороди від відомого іспанського видання Marca.

Мадридський Реал надав 1 млн євро на допомогу Україні.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.