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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 30 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 30 жовтня:

Півзахисник Сергій Сидорчук провів 300 матч за київське Динамо.

Збірна України серед юнаків віком до 17 років виграла групу юнацького Євро-2022.

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан уперше після важкої травми повернувся до роботи з командою, і вже був присутній на лаві для запасних під час матчу проти Кривбасу (3:1).

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.