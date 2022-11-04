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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 листопада.

Редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 2 листопада:

Шахтар і Дніпро-1 дізналися потенційних суперників в 1/16 єврокубків.

Артем Довбик став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги Конференцій.

Жерар Піке оголосив про завершення кар'єри.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.