Ліга конференцій

Наставник голландського клубу поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Головний тренер АЗ Паскаль Янсен прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру групового етапу Ліги конференцій проти Дніпра-1 (2:1).

"Ми були трохи недбалими у першому таймі. Забили хороший гол, але це не дало нам відповідного імпульсу. Ми також пропустили дуже недбалий гол.

Ми грали проти невідомих команд, але це лідер України. Це команда, яка пропускає дуже мало голів. У європейському футболі іноді знаєш, що отримуєш. Ця команда не надто відома, але виявилася досить складним суперником.

Ми досягли того, чого хотіли досягти, і справедливо стали переможцями групи. Загалом я дуже задоволений", - наводить слова Янсена Voetbal International з посиланням на ESPN.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 дізнався потенційних супротивників в 1/16 Ліги конференцій.