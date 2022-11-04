Україна

Слова хавбека "дніпрян" після матчу з АЗ.

Півзахисник СК Дніпро-1 Руслан Бабенко поділився враженнями від гри українського клубу від матчу своєї команди проти нідерландського АЗ Алкмар (1:2). За підсумками гри "спортклубівці" залишилися на другій сходинці і вийшли до стикових матчів Ліги Європи.

Відзначимо, що свого суперника "дніпряни" дізнаються у понеділок, 7 листопада.

"Звісно добре, що ми вже вийшли з групи, але ми приїхали в Алкмар за перемогою і весь матч намагалися переломити хід гри. Так, перші 20 хвилин зустрічі були за АЗ, однак далі ми почали створювати моменти, взяли гру під свій контроль і зрівняли рахунок. Але для більшого щось бракувало. Проте головний тренер після гри сказав, що ми добре виглядали і подякував нам за гру.

Сила АЗ виявилася у дуже хорошій індивідуальній майстерності у суперників, добре грають один в один. Виглядали трохи швидше за нас, що у першій грі, що сьогодні. Основне те, що швидше приймають рішення на полі, тільки у цьому.

Список суперників у стикових матчах не дивився. Намагалися виграти цей матч і одразу пройти до 1\8 фіналу. Думаю, що у нас були сьогодні шанси на перемогу, але чогось не вистачило.

Для футболіста далеко не завжди буває, коли ти граєш три гри за тиждень, але коли до цього адаптуєшся, то вже чекаєш на наступний матч. Входиш у цій кураж і не відчуваєш якихось проблем, що у тебе кожні три дні матч. Зараз ми сконцентруємося на чемпіонаті і будемо прагнути вигравати кожен матч.

Проте, що я був під загрозою дискваліфікації, перед грою трохи про це думав, а вже під час матчу взагалі не згадував. Цього не було у мене під свідомістю".

Насамкінець 30-річний гравець відзначив підтримку українців на стадіоні у Нідерландах.

"Хочеться тільки подякувати українським уболівальникам. Дуже приємно бачити українські прапори на стадіоні. Вболівальники постійно підтримували нас і гнали вперед. Дякую за це нашим людям" — підсумував Бабенко.

Нагадаємо, що Артем Довбик став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги Конференцій.