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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 6 листопада.

Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 6 листопада:

Арсенал, із українцем Олександром Зінченком із перших хвилин залишив за собою лондонське дербі проти Челсі.

Центральний захисник каталонської Барселони Жерар Піке провів останній матч за клуб.

Колишній нападник мадридського Реала Гарет Бейл уперше в своїй кар’єрі став чемпіоном МЛС.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.