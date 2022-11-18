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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 17 листопада.

Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 17 листопада:

Катарці підкупили Еквадор. Збірна Катару в якості господарів майбутнього чемпіонату світу зіграє проти Еквадору в матчі-відкритті турніру. Однак ще до початку гри став відомий один шокуючий факт: катарці заплатили Еквадору 7,4 мільйонів доларів, щоб виграти матч з рахунком 1:0 завдяки голу у другій половині.

Сімоне Пафунді дебютував за Італію у 16 років. Збірна Італії у товариському матчі обіграла Албанію (3:1). Головна цікавинка гри сталася під її завершення, коли на полі з'явився атакувальний гравець Прімавери Пафунді. Він став наймолодшим гравцем, який коли-небудь виступав за італійську збірну.

Циганков допоміг Динамо обіграти Інгулець, а поляки летіли на чемпіонат світу разом з F16.

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