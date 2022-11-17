Турнір ще не встиг початись, а вже є черговий скандал.
Збірна Катару, getty images
17 листопада 2022, 21:48
Збірна Катару в якості господарів майбутнього чемпіонату світу зіграє проти збірної Еквадору в матчі-відкритті турніру.
Однак ще до початку гри став відомий один шокуючий факт. Як повідомляє журналіст Амджад Таха, катарці заплатили Еквадору 7,4 мільйонів доларів, щоб виграти матч з рахунком 1:0 завдяки голу у другій половині.
Амджад Таха запевняє, що цю інформацію йому підтвердили п'ять катарських джерел та одне еквадорське.
Зазначимо, що також в групі з Катаром та Еквадором виступатимуть Сенегал та Нідерланди.
Нагадаємо, що на Football.ua доступний матеріал, в якому досконало описано: чи готовий Катар приймати свято футболу.