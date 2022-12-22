Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 21 грудня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і вже навіть чемпіонат світу-2022 встиг добігти кінця.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 21 грудня:

Туринському Ювентусу загрожує дискваліфікація з єврокубків.

Італійський клуб просить ФІФА покарати донецький Шахтар за відмову від трансферу одного з гравців.

Мадридський Реал запланував придбання конкурента для українського голкіпера Андрія Луніна.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.